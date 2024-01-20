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Yerel Evlendiği 3 kadını öldüren adamın kızını sevgilisi öldürdü!
Yerel

Evlendiği 3 kadını öldüren adamın kızını sevgilisi öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-01-20 10:03:00 -
Evlendiği 3 kadını öldüren adamın kızını sevgilisi öldürdü!

Manisa'da bir kişi, sağlık memuru kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti. Öldürülen Melika Akpınar'ın, üç kadını öldüren ve bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Necati Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

Manisa'da bir kişi, sağlık memuru kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti. Öldürülen Melika Akpınar'ın, üç kadını öldüren ve bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Necati Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde ayrıldığı kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi yaşamına son verdi.

İlçede sağlık memuru olarak görev yapan Melike Akpınar (24), zabıt katibi olan eski erkek arkadaşı Zübeyir Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zübeyir Y, yanındaki tabanca ile Melike Akpınar'a iş yerinin yakınlarında ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Melike Akpınar ambulansla sevk edildiği Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İNTİHAR ETMİŞ HALDE BULUNDU

Kaçan Zübeyir Y. ise polislerce Yılmaz Mahallesi yakınlarındaki bir üzüm bağında olayda kullandığı tabancayla intihar etmiş halde bulundu.

Zanlının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ÜÇ KADINI KATLEDEN ZANLININ KIZI

Melike Akpınar’ın Saruhanlı’da 38 yılda hayatına giren 3 kadını da öldüren ve 2022’de Mutlu Menekşe’yi öldürdüğü için geçen ay ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Necati Akpınar'ın kızı olduğu öğrenildi.

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