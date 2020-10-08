  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinden Azerbaycan'a destek
Aktüel

Evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinden Azerbaycan'a destek

Baba Süleyman Aydın: - "Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Zafer inşallah Azerbaycan'ın olacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:01:43 -
Evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinden Azerbaycan'a destek

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren aileler, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verdikleri desteği göstermek için Türk ve Azerbaycan bayrağı açtı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." diyen Aydın, şöyle konuştu:

"Azerbaycan için sonuna kadar mücadele vermeye hazırız. Evlat nöbeti tutan aileler olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman onların emrinde mücadelemizi vereceğiz. Zafer inşallah Azerbaycan'ın olacaktır."

Oğlu Yusuf için eylem yapan Celil Begdaş ise anne ve babalar olarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirdi.

Dünyaya seslendiklerini belirten Begdaş, Azerbaycan'ın yalnız olmadığını ifade etti.

Begdaş, Ermenistan'a destek verenlere tepkisini dile getirdi.

Aileler yaptıkları açıklamanın ardından Türk ve Azerbaycan bayraklarını eylem yaptıkları çadıra astı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin T..
Hezimete uğrayan Ermenistan'dan Türkiye'ye asılsız iddialar!
Gündem

Hezimete uğrayan Ermenistan'dan Türkiye'ye asılsız iddialar! "Çatışmaların durması ancak buna bağlı"

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı operasyonlar karşısında darmadağın olan Ermenistan, gömüldüğü yerden ses..
Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı
Siyaset

Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı

Yahudi iş adamı Jak Kamhi’nin Zaman gazetesinde yayınlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında övücü sözleri tekrar gündeme geldi. İşadamın..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay