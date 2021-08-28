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Gündem Evlat Nöbeti'nden sevindiren haber! Bakan Soylu duyurdu
Gündem

Evlat Nöbeti'nden sevindiren haber! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan teröristlerden birinin ailesinin evlat nöbetindeki ailelerden olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 19:54:00 -
Evlat Nöbeti'nden sevindiren haber! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 126'ya çıktı.

Diğer yandan teslim olan teröristlerden birinin ailesinin evlat nöbetindeki ailelerden olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Evlat Nöbeti'nde bir güzel haber daha. 31. buluşma gerçekleştiriliyor. Şırnak'ta, Evlat Nöbeti'ndeki aile evladına kavuşuyor. PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek" dedi.

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