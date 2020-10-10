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Gündem Evlat nöbetinden Azerbaycan’a destek
Gündem

Evlat nöbetinden Azerbaycan’a destek

HDP'nin Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri, Ermeni işgali altındaki toprakları azad etmek için operasyonlar düzenleyen Azerbaycan'a destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:04:00 - 2020-10-10 10:07:56
Evlat nöbetinden Azerbaycan’a destek

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Diyarbakır anneleri, Ermenistan’ın 27 yıldır işgal altında tuttuğun Karabağ’da sivilleri hedef almasının ardından Azerbaycan’ın karşılık vermesiyle başlayan savaşta Azerbaycan’a destek için eylem çadırını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı. Terör örgütü PKK ve Ermenistan karşısında Azerbaycan’a Akit aracılığıyla destek açıklaması yapan acılı baba Süleyman Aydın, “Evlatlarımızı çalan PKK da Ermenilerin yanında yer alıyor. Biz de eylem çadırımızı Azerbaycan bayrakları ve Türk bayraklarıyla donatarak, Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimizi gösteriyoruz. Zafer inşallah Azerbaycan’ın olacak” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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