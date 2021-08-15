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Gündem Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye tepki: Buradaki ailelerin suçu ne?
Gündem

Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye tepki: Buradaki ailelerin suçu ne?

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbeti devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 22:44:00 -
Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye tepki: Buradaki ailelerin suçu ne?

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos’ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar’ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 713 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

'Oğlumu istiyorum'

2015 yılında İstanbul'dan kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü belirttiği oğlu Ömer için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe, "Ben oğlumu istiyorum. Dağdakiler gelip kaçırmadı, HDP çocuklarımızı onlara götürdü. Bu binadan götürdüler. Ben Allah rızası için oğluma sesleniyorum. Gel teslim ol. Herkesin çocuğu teslim oluyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Oğlum, orada fırsat buluyorsan kaç gel, devletin şefkatli kollarına teslim ol. Artık bu yükü kaldıramıyorum. Buradaki bütün ailelerin suçu ne? HDP'lilere de sesleniyorum, sizin de çocuklarınız var. Çocuğunuz bir gece eve gelmezse ne yaparsınız?" dedi.

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