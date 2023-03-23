Evlat nöbetindeki anneden Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 27 Şubat 2021 tarihinde başlattığı evlat nöbeti ikinci yılında da devam ediyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32’yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, 2012’de 13 yaşındaki kızı Şeyma’nın dağa kaçırıldığını ifade ederek, yıllardır evlat mücadelesi verdiğini söyledi. Açıklamasında özellikle CHP’yi sert bir dille eleştiren Sancar, “4 yıldır bu anneler bu babalar bu kadar feryat ederken CHP Genel Başkanı başta olmak üzere CHP milletvekilleri neredeydi? Neden gelmiyordu? Çünkü dostlarından izin almadığı için bu annelerin ziyaretine gelmiyordu. Oysa önceki gün CHP gidip HDP’lilerin elini sıktı. Bu saatten sonra bizim için HDP’de, CHP’de aynıdır. Ben artık CHP’ye terör gözüyle bakıyorum. Ben buradan CHP’ye de seslenmek istiyorum. Bu saatten sonra biz çocuklarımızı CHP’den de istiyoruz. Biz anne ve babalar olarak hakkımızı CHP’ye helal etmiyoruz. Tüm Türkiye sesimizi duydu, ziyaretimize geldi ve acımızı paylaştı. Ama CHP, dostlarından izin almadığı için buraya gelmedi. Rabbim onlara fırsat vermesin. Rabbim onları kahru perişan etsin” dedi.

PKK’nın zaman zaman bazı ailelerin çocuklarının öldüğüne dair yalan paylaşımlarda bulunarak aileleri yıldırmaya çalıştığını vurgulayan Sancar, “Yaklaşık bir ay önce bir arkadaşımızın oğlunun 6 yıl önce öldüğüne dair kendi sayfalarında paylaşmışlar. Biz onlara inanmıyor, onlara güvenmiyoruz. HDP ve PKK’nın amacı bu anneleri, bu babaları yıldırmaktır. Ama onlar bizi yıldıramazlar. Biz onların kapısından kalkmıyoruz ve kararlı bir şekilde haklı mücadelemizde eylememizi sürdüreceğiz. İlk günden beri devletimiz yanımızdaydı. 39 evladımızı terör pençesinden kurtardık. Ha arkadaşlarımın çocukları ha benim çocuğum. Bizim için fark etmez. Buradan dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum. Sizler ölmemişsiniz. Şeyma kızım anneni duyuyorsan gel teslim ol. Onlar Nazlı Sancar buradan kalkacak diyorlar ama ben Nazlı Sancar olarak HDP’nin ve PKK’nın dimdik karşısındayım. Bu haklı mücadelemden vazgeçmiyorum, geçmeye de niyetim yok. Allah, HDP’nin, PKK’nın ve CHP’nin belasını versin” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir ay önce evladının öldüğü haberini aldığını belirten Tahsin Ertaş isimli baba da, “Yaklaşık bir ay önce kendi sayfalarında oğlum Yusuf’un 6 yıl önce öldüğünü paylaşmışlar. Ama bunlar yalandır. Bizim vazgeçmemiz, buraya gelmememiz için yapıyorlar ama ben her zaman geleceğim. Oğlum gelse de gelmese de bu eylemimize devam edeceğiz. Madem oğlum 6 yıl önce öldüyse neden haber vermediniz. Ben en azından oğlumun cenazesini alacaktım. Bunlar hepsi yalandır” diye konuştu.