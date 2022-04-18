Evlat nöbetindeki 283 aileden dağdaki evlada ‘teslim olun’ çağrısı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Eylemle HDP’ye de PKK’ya da büyük bir darbe indiren acılı ailelerin tek isteği ise bayrama evlatlarıyla birlikte girmek.

Asıl bayram çocuklarımıza kavuştuğumuz gün olacak

Manisa'dan gelip oğlu için oturma eylemi yapan Sudrettin Yardımcı, “Oğlumu 2016 yılında 23 yaşındayken dağa götürdüler. O günden beri hiçbir şeyin manası kalmadı. Nefes alamaz olduk. Bayramlarımız bayram değil, yaşamıyoruz sanki. 7 yıldır hiçbir bayramı bayram gibi geçirmedik. Hep bir tarafımız eksik kaldı. HDP ve PKK bizi görmezden geliyor ancak sonsuza kadar bu düzen böyle gitmeyecek. Kapılarına kilit vurup kaçtılar. Kaçmak çözüm değil. Buradaki ailelerin tek isteği evlatları. Tek korkum oğlum olmadan bir bayram daha geçirmek. Bizim asıl bayramımız evlatlarımıza kavuştuğumuz gün olacak” dedi.

İki elim yakalarında olacak

2013'te 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ömür için mücadele veren Kudret Aslan ise şunları söyledi: “9 yıldır evladım olmadan bayram geçiriyorum. Her bayram yolunu gözledim. Çocuğum geldi, gelecek diye bekledim. Bir bayramı daha evladım olmadan geçirmek istemiyorum. Bize bunu yaşatanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Oğlum gittiğinde 16 yaşındaydı. Şimdi kocaman delikanlı oldu. Ancak bizden uzaklarda dağlarda taşlarda büyüdü. Allah bizlere bu acıyı yaşatanları bildiği gibi yapsın. Öteki tarafta da iki elim yakalarında olacak.”