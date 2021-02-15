Evlat nöbetindeki 24’üncü kavuşma annelerinin umudunu daha da artırdı

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 203 ailenin katılımıyla 532. gününde devam etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Diyarbakır’da 24. kavuşma’ açıklamasının ardından HDP il binası önünde oturma eylemi yapan acılı baba Mehmet Ali Onat, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce terör örgütüne götürülen oğlu Recep Onat’a kavuştu. 532 gündür aralıksız süren evlat nöbeti ile 24. kavuşma gerçekleşmesi evlat nöbetini sürdüren diğer ailelerin de umudunu artırdı. Akit’e konuşan acılı aileler, evlatlarına mutlaka kavuşacaklarına inandıklarını söyledi.

PKK’dan kaçan her evlat bizi sevince boğuyor

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek eylem yapan anne Türkan Mutlu, “Ben 7 yıldır evlat hasreti yaşıyorum. Ne zaman dağdan biri kaçmış deseler sevince boğuluyorum. Kendi evladım gelsin diye, buradaki bütün anneler çocuklarına kavuşsun diye her gün dua ediyorum. Yıllardır çektiğimiz acıyı HDP önünde eylem yaparak haykırma fırsatı bulduk. Evlatlarımıza kavuşana kadar burada duracağız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bize umut, HDP’ye acı veriyor”

Diyarbakır’dan dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eyleminin ilk gününden beri nöbet tutan acılı baba Süleyman Aydın da “Biz aylardır soğuk sıcak demeden burada eylem yapıyoruz. Bizi temsil ettiklerini iddia eden, bizden oy isteyen HDP’li vekiller, bizi görmezden geliyor. Biz onların gerçek yüzünü gördük. Yaptığımız eylem sayesinde de birçok kişi dağdan kaçtı. Bu da onlara dersimizdir. Artık kimseyi kaçıramayacaklar. Buradaki bütün aileler de evlatlarına kavuşacak. Biz buna inanıyoruz. Her geçen gün yeni aileler eyleme katılıyor, yeni aileler de evlatlarına kavuşuyor. Bu bize umut olurken, HDP’ye acı veriyor” ifadelerini kullandı.