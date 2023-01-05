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Aktüel Evlat nöbeti uluslararası platforma taşınıyor
Aktüel

Evlat nöbeti uluslararası platforma taşınıyor

Teröre, terörizme ve bileşenlerine karşı duruşlarını sürdüren Diyarbakır Anneleri’nin sesi, Nevşehir’de ilk defa düzenlenecek olan “1. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi” ile dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 17:28:00 -
Evlat nöbeti uluslararası platforma taşınıyor

7 Ocak 2023 Cumartesi günü Crown Plaza Cappadocia’da gerçekleşecek “Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi”nde; düzenlenecek oturumlarla yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş, kadın direnişi başlıkları ele alınacak. Kongrede aynı zamanda PKK’nın kaçırdığı ve istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunacak.

Medya Platformu tarafından İçişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın destekleriyle 7 Ocak Cumartesi günü organize edilecek etkinliğe; Nevşehir Ak Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, sanat-medya dünyasının önemli isimleri, gazeteciler, alanında uzman konuklar ve akademisyenler katılacak.

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