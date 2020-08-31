Evlat nöbeti tutan baba, HDP/PKK’lı teröristlerin hedefi oldu

Hasan Eğrigöz Ankara

Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP tarafından 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Özkan için bir yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde Diyarbakır anneleriyle birlikte evlat nöbeti tutan acılı baba Süleyman Aydın, HDP/PKK’lı teröristlerin hedefi oldu.

Rüşvet teklif ederek evlat nöbetini bırakmasını istedi

PKK tarafından alıkonulan oğlu Özkan’ın yolunu gözleyen acılı babanın haykırışı, HDP’lileri oldukça rahatsız etti. Acılı baba Aydın, HDP’lilerin daha önce de evlat nöbetinden vazgeçirmek için tehditler yaptığını sonuç alamayınca evine gelerek maddi yardım karşılığında eylemi bırakmasını istediklerini söyledi. Aydın, “HDP’den birkaç kişi Kurban Bayramı’nda evime gelerek, evlat nöbetini bırakırsam evime yardımda bulunacaklarını söyledi. Ben de, ‘Evladım Özkan gelmeden eylemi bırakmayacağımı’ söyledim. ‘Tekrar geleceğiz’ diyerek beni tehdit edip gittiler” dedi.

Rüşveti kabul etmeyince pusu kurdular

HDP, baba Aydın’ı eylemden rüşvet yoluyla da vazgeçiremeyince çareyi en iyi bildiği yol olan pusu kurma yöntemine başvurdu. Ancak yine başaramadı. PKK’lılar, geçtiğimiz gün Aydın’a evinin önünde pusuya yattı. Evinin penceresinden pusu kurulduğunu fark eden Süleyman Aydın, güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçleri gelmeden hemen önce teröristler kaçarken Aydın’ın evinin etrafında pompalı tüfek fişeği, eldiven ve gömlek bulundu. “Ne yaparlarsa yapsınlar, yıldıramazlar bizi” diyen Süleyman Aydın, Akit’e yaptığı açıklamada, “Daha önce ‘Tekrar geleceğiz’ diye tehdit edip gittiler. Şimdi de pusu kurarak geldiler ama ne yaparlarsa yapsınlar çocuklarımıza kavuşmadan nöbeti bırakmayacağız. Allah güvenlik güçlerimizden razı olsun, Hızır gibi yetiştiler. Belki hemen gelmeseler beni ve ailemi katledeceklerdi” diye konuştu.