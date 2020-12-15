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Gündem Evlat nöbeti 470. gününe girdi! Bir gün ararsın diye baban numarayı değiştirmedi
Gündem

Evlat nöbeti 470. gününe girdi! Bir gün ararsın diye baban numarayı değiştirmedi

Çocukları HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK’ya gönderilen Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 470’nci gününde devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:00:00 -
Evlat nöbeti 470. gününe girdi! Bir gün ararsın diye baban numarayı değiştirmedi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylemde yer alan anne Zümrüt Salim, "Kış demiyoruz, hastalık demiyoruz. Evlatlarımızı bekliyoruz. Sonuna kadar da buradayız. Evlatlarımızı bu hainlerin elinden almadan HDP'nin önünden ayrılmayacağız” dedi.
Oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Salim, şöyle devam etti: "Oğlum, eğer beni duyuyor veya görüyorsan çık gel. Devletimize teslim ol. Ceza yok, hapis yok. Size yalan söylüyorlar. Bir gün ararsın diye baban numarayı değiştirmedi senin için. Bir fırsat bulursan ara. Yerini söyle. Nerede olursan ol gelip seni alacağız. Korkma.''

Oğlu Bayram için 1 yıldır oturma eylemi yapan acılı baba Şadin Elhaman ise "HDP önünden çocuğumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Bilsem ki burada öleceğim yine de çocuğumu bekleyeceğim" dedi. Oğluna çağrıda bulunan Elhaman, "Bak oğlum, yirmiden fazla kişi geldi teslim oldu. Hepsi anne ve babasının yanında. Sen de devletimize sığın. İnşallah ceza almayacaksın. Sen de gelir bize kavuşursun ve bizi sevindirirsin" diye konuştu.

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