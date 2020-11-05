Evlat nöbeti 430. gününde! HDP çocuklarımızı çalıp dış güçlere peşkeş çekiyor

6 yıl önce 23 yaşındayken kaçırılan kardeşi Özal için Kars'tan oturma eylemine katılan Fettah Aymaz, HDP'nin çocukları kaçırıp, dış güçlere peşkeş çektiğini söyledi. Kardeşinin terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Aymaz, "Korkma kardeşim. Teslim ol. Başkalarının oyununa gelme. Emin ol her şey daha güzel olacak. HDP çocuklarımızı bizden alıyor dış güçlere peşkeş çekiyor. Biz kendi devletimizde, kendi toprağımızda huzurluyuz. Huzursuzluk çıkaranlardan çaldığı çocuklarımızı istiyoruz, almadan da gitmeyeceğiz" dedi.