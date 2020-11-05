  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Evlat nöbeti 430. gününde! HDP çocuklarımızı çalıp dış güçlere peşkeş çekiyor
Gündem

Evlat nöbeti 430. gününde! HDP çocuklarımızı çalıp dış güçlere peşkeş çekiyor

HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbeti, 430'uncu günde de sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:32:00 -
Evlat nöbeti 430. gününde! HDP çocuklarımızı çalıp dış güçlere peşkeş çekiyor

6 yıl önce 23 yaşındayken kaçırılan kardeşi Özal için Kars'tan oturma eylemine katılan Fettah Aymaz, HDP'nin çocukları kaçırıp, dış güçlere peşkeş çektiğini söyledi. Kardeşinin terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Aymaz, "Korkma kardeşim. Teslim ol. Başkalarının oyununa gelme. Emin ol her şey daha güzel olacak. HDP çocuklarımızı bizden alıyor dış güçlere peşkeş çekiyor. Biz kendi devletimizde, kendi toprağımızda huzurluyuz. Huzursuzluk çıkaranlardan çaldığı çocuklarımızı istiyoruz, almadan da gitmeyeceğiz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın duyurdu: 2021'in Mart ayına dikkat
Ekonomi

Kaan Sarıaydın duyurdu: 2021'in Mart ayına dikkat

Stratejist Kaan Sarıaydın, 2021'in Mart ayında Türkiye'yi büyük müjdelerin beklediğini açıkladı.
RTÜK'ten NETFLIX açıklaması
Medya

RTÜK'ten NETFLIX açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, NETFLIX ve Amazon Prime Video'nun RTÜK'ten lisans aldığını duyurdu.
Fransa'nın tek derdi Türkiye! Erdoğan hakkında rezil ifadeler
Dünya

Fransa'nın tek derdi Türkiye! Erdoğan hakkında rezil ifadeler

Fransa'da İslam karşıtlığı ve ırkçılığı körükleyen Macron yönetimine destek veren bir kapakla okur karşısına çıkan Le Point, Cumhurbaşkanı R..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay