Evladını isteyen babalara HDP terörü

Oğuzhan Gültekin Ankara

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da evlat nöbeti sürdüren aileleri temsilen üç baba, dün Ankara'da HDP Genel Merkez binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Evlat nöbetindeki babalar Celil Bekdaş, Süleyman Aydın ve Nihat Aydın, ‘Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz’ yazılı çelengi parti girişine koyduktan sonra açıklamada bulundu. Evlat hırsızı HDP'nin hiçbir zaman Kürtleri temsil edemeyeceğini söyleyen Bekdaş, "Ben burada Türk'üm, Diyarbakır'da Kürt'üm, Trabzon'da Laz'ım. Evladım gelene kadar bu işin peşini bırakmam. HDP Diyarbakır İl Başkanlığını kapatarak kaçtı. Kaçınca her şey düzelir sanıyorlar. Benim oğlum 15 yaşında hastaydı. 9 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuğun dağda ne işi var? HDP her zaman Kürtleri kandırdı. Kürtler bunlar gibi Amerikan uşağı değil” ifadelerini kullandı.

Siz kürtleri değil hep Kandil'i temsil ettiniz

Baba Süleyman Aydın da 286 aileyi temsilen HDP Genel Merkezi önünde olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu: “HDP milletvekilleri diyorlar ya zaman zaman 'Biz, Kürtler için mücadele veriyoruz' Bunlar hiçbir zaman Kürtler için mücadele vermedi. Kürtlük, 15 yaşındaki çocukları terör örgütüne satmakla olmuyor. 14-15 yaşındaki çocukları devlete ve millete karşı kışkırtan bir siyasi partinin milletvekili olunmaz. Siz, burada hiçbir zaman Kürt halkına sahip çıkmadınız. HDP milletvekilleri olarak sadece Kandil'e vekillik yaptınız, siz Kandil'in vekillerisiniz.”

Babaların açıklama yapması ve çelenk koyması karşısında kuduran Kandil’in vekilleri ise hayatları boyunca eğitimini aldıkları terörü Ankara sokaklarında sergilemeye kalkışarak babaları linç etmek istedi. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran öncülüğünde babaların üzerine yürüyen Kandil’in temsilcileri babaların bıraktığı çelengi parçalamak için kendini paraladı. Bina çevresinde önlem alan polis, aileleri güvenli bir alana çekerek HDP teröründen kurtardı.

Terör sloganı atan 6 kişi gözaltına alındı

Ancak babaların gitmesi bir kere kuduran HDP’lileri tatmin etmedi. Babaların bıraktığı çelenge tekrar saldıran HDP’lileri polis zorla durdururken bu kez de genel merkez binası içinden ve önünden terör sloganları atmaya başladılar. Polisin uyarısına rağmen alçaklığa devam eden terör yandaşları içeri girmek isteyen polise de engel olmaya çalıştı. Zorla içeri giren polis 6 kişiyi göz altına aldı. Bu sırada bir polis yaralandı.