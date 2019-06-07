Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetime takviye Evkur Yeni Malatyaspor’da 9 Haziran Pazar günü yapılacak ve mevcut başkan Adil Gevrek’in tek aday olacağı olağan kongrede, Gevrek’in listesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden de bir ismin olacağı belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da 9 Haziran Pazar günü yapılacak ve mevcut başkan Adil Gevrek’in tek aday olacağı olağan kongrede, Gevrek’in listesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden de bir ismin olacağı belirtildi.

Kongre öncesi destek ziyaretlerini sürdüren E. Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek’in Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile yaptığı istişare sonucu yönetimine belediyeden bir ismi alma konusunda karar aldığı ifade edildi.

Başkan Gürkan’ın destekleyeceği bir yönetim oluşturacağı belirtilen Gevrek’in mevcut yönetiminde de değişikliğe gideceği öğrenildi. Gevrek’in kulübe ekonomik katkı sunabilecek, iş dünyasında tanınan isimleri listesine alacağı belirtildi.

Yeni Malatyaspor’un 3 yılda bir yapılan seçimli olağan kongresi 9 Haziran Pazar günü Saat 10.00’da Battalgazi Yeni Belediye Binası Kongre Salonu’nda yapılacak.

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