0553 313 94 23

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon kombineleri satışa sunuldu

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon kombine kartları satışa sunuldu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:13
Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon kombineleri satışa sunuldu

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon kombine kartları satışa sunuldu. Kombinelere satışa sunulduğu andan itibaren sarı kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.


25 Temmuz Perşembe günü Malatya’da UEFA Avrupa Kupası öne eleme maçı oynamaya hazırlanan sarı kırmızılı kulüp, Avrupa maçında da geçerli olacak yeni sezon kombinelerinin satışına bugün başladı.


Kombine satışlarının başlamasının ardından Possolig gişeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından kombinelerin satışa sunulmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu Yeni Malatya Stadyumu’nda geçerli olacak kombineler genel satışa açılmıştır.8 Temmuz Pazartesi günü saat 11:00 itibari ile genel satışa açılan kombine fiyatına, UEFA ön eleme ve Türkiye Kupası iç saha maçları dahildir” ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa ilk yarıda düştü
    1. Borsa ilk yarıda düştü
    2. Büyükşehir erken teşhis ile hayat..
    3. AK Parti Grup Başkanvekili Muş:..
    4. Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı başladı
    5. Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
    6. Yüksekova Belediyesinden fırın denetimi
    7. Ford Otosan’dan Gölcük’e "toplumsal"..
    8. İzmir'in 3 ilçesinde 88 kaçak göçmen..
    9. Haber üzerine Valilik harekete geçti
    10. Başkan Babaoğlu, Ankara’da toplantıya..
    11. "İran'ın zenginleştirilmiş uranyum..
    12. Ali Babacan AK Parti’den son dakika..
    13. Sungurlu’da zincirleme kaza: 1 ölü, 1..
    14. Bebeklerin diş sağlığını ihmal etmeyin
    15. Medipol Başakşehir, Avusturya'ya gitti
    16. Toplu iş sözleşmesi zam ne kadar..
    17. "15 Temmuz" Batı Balkanlar'da..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bosna..
    19. Tarihi Balıklıgöl’de anız yangını
    20. Tarlaya uçup yan yatan otomobil imece..
    21. Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    22. Domino taşı gibi devrildiler!..
    23. 'İşte gerçek bir CHP'li koyun' 'Tüm..
    24. 'FETÖ'nün kara kutusu' ABD..
    25. Artukbey Kahve Afrika Kupası’na..
    26. Demokratik Kongo terminatörü savaş..
    27. Iğdır Üniversitesinde TÜBA köşesi..
    28. GRAFİKLİ - 2019 Kupa Amerika'dan..
    29. Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon..
    30. Reflü dişlerinizi yok etmesin
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor