Evinizin havası bu bitkilerle temizlensin

CHRYSANTHEMUM – KASIMPATI / KRİZANTEM

Anavatanı Uzakdoğu olan Kasımpatı, renk renk çiçekleriyle sonbaharı renklendiren nadir bitkilerden biri. NASA’nın yaptığı araştırmalara göre, havayı temizleme etkisi de çok büyük. Evin içinde yetiştireceğiniz Kasımpatı, evinizin havasını temizlemeye yardımcı olacaktır.

Doğrudan güneş ışığı almayan, ılık bir ortamda kolaylıkla Kasımpatı yetiştirebilirsiniz.

SPİDER PLANT – KURDELE ÇİÇEĞİ

Yetiştirmesi en kolay olan çiçeklerden biri! İnce uzun, sivri yaprakları kolayca büyüyor ve arada sırada uzattığı uzun dallardan da minik yavrular veriyor.

Kurdele çiçeğini bol aydınlık bir yerde yetiştirebilirsiniz. Işık ne kadar kuvvetliyse, çiçeğiniz o kadar iyi gelişecek ve bol bol yavrulayacaktır.

DRACEANA

Neredeyse kırk farklı türü bulunan tropik bir bitki olan Draceana, evlerde en sık tercih edilen bitkilerden biridir. Yoğun ışığa gerek duymaz, evinizin havasındaki benzen, formaldehit gibi zararlı maddeleri temizlemeye yardımcı olur. Ancak yaprakları zehirli olduğundan, evde kedi ve köpek besliyorsanız bu sizin için uygun bir bitki olmayabilir...

FİCUS – BENJAMİN

Küçük yapraklarıyla minik bir ağaç olan Benjaminler salon bitkilerinin vazgeçilmezlerinden... Ne kadar büyük bir saksıya koyarsanız, o kadar büyük bir ağaç olurlar. Yaz aylarında dışarda da yaşayabilen bu ağaçlar evinizin içindeyken evin havasını temizlemeye yardımcı oluyorlar.

SPATHİPHYLLUM – YELKEN ÇİÇEĞİ

Zarif beyaz çiçekleriyle evde yetiştirmeye en uygun olan bitkilerden biri de Yelken çiçeğidir. Bakımı kolay, neredeyse yaz boyu çiçekli ve ferah bir ev için faydalı...

NEPHROLEPİS – AŞK MERDİVENİ

Bol su seven aşk merdiveni, aslında bir tür orman bitkisi. Evinizde doğrudan güneş almayan yerlerde bile yetiştirebileceğiniz bu bitki, aşırı sıcak ya da soğuktan korunduğu takdirde uzun yıllar salonunuzu süsleyebilir.

SANSEVİERİA – KILIÇ ÇİÇEĞİ

Yine evlerde görmeye alışık olduğumuz türde bir bitki Kılıç Çiçeği. Peygamber Kılıcı olarak da biliniyor. Bakımı kolay, fazla ışık ve su istemiyor. Üstelik bir efsaneye göre, bu çiçekten yetiştirir ve boyunu bir metre kadar uzatırsanız ev sahibi oluyormuşsunuz! Bu doğru değilse bile, evinizin havasını temizlediği bir gerçek...