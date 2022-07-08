Evinizi pırıl pırıl yapacak 10 öneri

Evinizin pırıl pırıl olması da güzel bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bu işi daha az emek harcayarak ve zamanınızın çoğunu harcamayarak yapmanız gayet mümkün. Sadece birkaç yöntem öğrenmeye ihtiyacınız var ve biz bunun için buradayız.

Yeni elektrik süpürgeleri yanlarında bir sürü aksesuarla geliyor ve temizlik sürecini kolaylaştırıyor ancak yine de bu ek parçaların giremediği ve sizin canınızı sıkan dar alanlar olduğunu biliyoruz.

Bu sebeple de özellikle pencere kenarları, televizyon arkası gibi yerleri süpürebilmeniz için en güzel önerimiz tuvalet kağıdı rulosu kullanmanızdır. Süpürgenizin uç kısmına basitçe bantlayarak her yeri rahatlıkla süpürebileceksiniz.

Eski Deri Mobilyalar

Eskiyen deri mobilyalar solar ve üzerlerinde kullanımdan ötürü izler oluşur. Bu sorundan kurtulmanın en kolay yolu bu mobilyalarınızı ayakkabı cilası kullanarak ovmanızdan geçer. Aynı ilk günkü gibi pırıl pırıl mobilyalara sahip olacaksınız!

Halılardaki İzler

Sizde en az yılda iki kez mobilyalarınızın yerini değiştiriyorsunuz değil mi? Peki halılarınızda uzun süre kalmış olan mobilyaların ayak izlerini nasıl gideriyorsunuz?

Elbet ki o izler birçoğumuzun canını sıkıyor. Tek yapmanız gereken iz olan yerlere buz küpleri koymanız! Buzun suyunu emen halınız artık o izleri göstermeyecektir.

Evdeki zamanımızın çoğunluğu mutfakta yemek veya temizlik yaparak geçiyor ve en can sıkan kirlerden biri de tahta mutfak dolaplarında biriken yağ kalıntıları oluyor.

Tek yapmanız gereken kabartma tozu ve hindistan cevizi yağı karıştırarak dolapları bir diş fırçası yardımıyla ovmanız.

Öncesi ve sonrası fotoğrafları çekip bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha önce kabartma tozu ve hindistan cevizi yağı kullanarak cilt temizliğinde harikalar yaratabileceğinize dair bir içerik yayınlamıştık. O içeriğe de buradan ulaşabilirsiniz.

Halıdaki Yağ İzleri ve Zorlu Lekeler

Halıya yanlışlıkla yağ dökmeyenimiz yoktur herhalde. Lekenin başında saatlerce kara kara düşünmeye veya halıyı temizlemeye göndermeye gerek yok. Sadece kabartma tozu, sirke ve bulaşık deterjanı kullanarak halınızı yağdan arındırabilirsiniz. Bulaşık deterjanı ve sirke yağ lekesini halıdan sökerken, kabartma tozu da sıvıyı emecektir.



Zorlu Lekeler için de tek yapmanız gereken basit bir su, amonyak karışımı kullanmaktır. Karışımı boş bir sprey şişesinde hazırlayın ve lekeye püskürtün. Üzerine bir bez kapatın ve ardından ütü kullanarak bölgeyi ısıtın. Birkaç kez tekrarlarsanız, lekenin pul pul dökülerek halınızdan çıktığını göreceksiniz.

Banyo ve Mutfak Çöplerinden Gelen Kokular

Kötü kokulardan kurtulmanın yolu evde kendi hoş kokulu tabletlerinizi oluşturmaktan geçiyor. Sadece 1-2 bardak su, 2 bardak kabartma tozu ve herhangi bir hoş kokulu yağ. Tercihinize göre lavanta, badem ve gül gibi çeşitli yağlardan faydalanabilirsiniz.

Bizim favorimiz lavanta yağı! Malzemeleri karıştırın ve küçük kurabiye kalıplarına koyarak kurumaya bırakın. Koku oluşturan yerlere koyarak en azından bir ay koku derdinize çare bulmuş olacaksınız. Ayrıca marketten aldığınız ürünlerden daha uzun süre kullanabildiğinizi söylememize gerek bile yok.

Tıkanan Lavaboyu Açmak

Bu yöntem oldukça eski olsa da artık hepimiz modern lavabo açlardan medet umuyoruz. Halbuki sadece tuz ve sirke kullanarak tıkanan lavabonuzu açabilirsiniz.

Ayrıca zararlı bakterilerden de arındırmış olursunuz. Lavabonuza sirke dökün ve arkasından biraz tuz boşaltın. Gece son iş olarak bunu yapın ve sabah kalktığınızda lavabonuz açılmış olacak.

Ütünün Altını Temizlemek

Ütünüzün tabanını aldığınız günkü kadar temiz hale getirmek istemez miydiniz? Kabartma tozu, sirke ve diş macunu imdadınıza koşuyor. Ütüyü biraz ısıtın hazırladığınız karışımı uygulayarak süngerle ovun. Hiç uğraşmadan bütün kirlerden arınacak ve yepyeni bir ütüye kavuşacaksınız.

Ocak ve Ocak demirlerini temizlemek

Eğer gazlı ocak kullanıyorsanız temizlemenin ne kadar büyük bir çile olduğunu biliyorsunuzdur. Artık bunu yaparken dakikalarca ovalama ve durulama işiyle uğraşmak zorunda değilsiniz. Tek ihtiyacınız amonyak ve kilitlenebilen hava geçirmeyen bir poşet.

Eğer ocağınız büyükse daha büyük torbalara ihtiyacınız olacak ve inanın buna değecek.

Ocağınızın gaz çıkan demirleri ve üst demir kısımlarını bu kilitlenebilen poşetlere koyun ve amonyak su karışımı içerisinde bir gece bırakın. Sabah poşetten çıkarıp ovarak durulayın ve yepyeni bir ocağınız olsun.