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Evinizi döşerken dikkat etmeniz gereken 3 nokta

Duvarla mobilyanın uyumu, kanepe seçimi ve döşemelik kumaş...

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:52
Evinizi döşerken dikkat etmeniz gereken 3 nokta

Ev dekorasyonun püf noktalarından biri de duvar renkleri ve mobilya duvar uyumu. Düz renkli duvarlar yerine, mobilyaya uygun renkte ve formda desenler, yaşam alanlarına hareket ve estetik duygusu katıyor. Bu uygulamalar şablonlarla kolaylıkla yapılabiliyor. Ve mesela siyah beyaz şıklığı zirve yapıyor. Pastel desenler de çok hoş bir hareket duygusu katıyor ortama.

DÖŞEMELİK KUMAŞ...

Öte yandan ev dekorasyonunda kanepe ve döşeme evin dizaynında önemli bir rol oynuyor. Peki ev stilinize göre en doğru seçimi nasıl yapabilirsiniz, işte kanepe ve döşemelik kumaş seçiminin detayları:

Öncelikle dekorasyon tarzının devamını sağlayacak kumaş rengini belirlemek gerekmektedir. Mesela klasik bir tarz oluşturuluyorsa çok canlı renklerdeki kumaşlar kullanılmamalıdır. Ancak eski Osmanlı ve köy tarzı bir dekorasyon yapılacaksa canlı renkler kullanılabilir. Bunların dışında modern tarzda bir dekorasyon yapılacaksa dokunma hissi oluşturacak peluş, kadife ve yün gibi kumaşlar tercih edilmelidir.

KANEPE SEÇERKEN...

Kanepe seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu mekanın dekorasyon tarzıdır. Kanepelerde kaliteyi belirleyen unsurlar içindeki sünger ve döşemedir. Bu noktada rahatlıktan hoşlanılıyorsa geniş ve konforlu kanepeler tercih edilmelidir. Bunun dışında mekanın ebatları da kanepe seçimini etkilemektedir. Mesela dar bir mekan söz konusuysa sadece L şeklindeki bir kanepe kullanmak yeterlidir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:52
  1. DÖŞEMELİK KUMAŞ
  2. mobilya seçimi

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