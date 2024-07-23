Evinizdeki gizli düşman! Sinsi sinsi bakın nelere neden oluyor! Profesör Türkiye'ye duyurdu, hemen başlanmalı

Yaz aylarının gelmesiyle artan klima kullanımı, çocuklarda Legionella bakterisi kaynaklı zatürre vakalarında artışa yol açıyor. Özellikle otel ve tatil köylerinde bu durum endişe verici seviyelere ulaşıyor. Prof. Dr. Şevket Özkaya, çocukların COVID-19'a kıyasla daha fazla etkilendiğini belirtiyor. Prof. Dr. Şevket Özkaya, çocuklarda COVID-19’a oranla daha fazla zatürre vakası gözlemlendiğini belirtti. Bu durum, özellikle ebeveynler için endişe verici hale geliyor.

Sıcaklarla birlikte hastalıklar artıyor

Sıcakların artmasıyla birlikte, tatile çıkanların klima kullanımı da artış gösteriyor. Bu artış, bronşit ve zatürre vakalarının da hızla yükselmesine yol açıyor. Prof. Dr. Özkaya, otel ve tatil köylerinde klima maruziyetine bağlı hastalıkların arttığını, en çok etkilenen grubun ise çocuklar olduğunu vurguladı. Legionella bakterisinin klimalardan üremesi sonucu ortaya çıkan Lejyoner hastalığı, çocuklarda COVID-19’a kıyasla daha fazla zatürreye neden oluyor.

Çocuklarda ciddi artış

Prof. Dr. Özkaya, özellikle otel ve tatil köylerinde konaklayan kişiler arasında neredeyse her iki kişiden birinde bu hastalıkların saptandığını belirtti. Çocuk yaş grubunda bronşit ve zatürre vakalarında ciddi bir artış görüldüğünü, hatta COVID-19 salgınında bu kadar çok zatürre vakası görülmediğini ifade etti. Son günlerde Legionella bakterisinin çocuklarda COVID-19’a oranla daha fazla zatürreye neden olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat

Legionella pneumophila isimli bakterinin klimalardan üremesi sonucunda ortaya çıkan hastalığın, kronik rahatsızlığı olan kişilerde ölümcül olabileceği belirtildi. Prof. Dr. Özkaya, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların klima kullanımında dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Sıcak sular ve Legionella riski

Prof. Dr. Özkaya, bakterinin genellikle ılık sularda kolaylıkla çoğalabileceğini belirtti. Sauna, hamam veya kaplıca havuzlarında bulunan su buharı damlacıklarının solunmasıyla bakteri akciğerlere ulaşabiliyor. Bakteri, kontamine suların bulunduğu yerlerden yayılarak insanlara bulaşıyor. Bu nedenle, tatilcilerin bu tür mekânlarda dikkatli olmaları gerekiyor.

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Klima temizliği ve sağlık, hemen başlanmalı

Klimaların iyi temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkaya, klima zatürresinin grip gibi belirtilerle seyrettiği için anlaşılmasının zor olabileceğini belirtti. Kronik hastalığı olan kişilerde hayati sonuçlar doğurabileceğini ve pandeminin bitmesiyle birlikte klima kullanımına bağlı zatürre vakalarının artabileceğini ifade etti.

Klima kullanımı için öneriler

Son olarak, tatile çıkan vatandaşların klima temizliğine ve maruziyetine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkaya, klima ayarlarının 22 derecenin altına düşürülmemesini ve ani ısı değişimlerinden kaçınılmasını tavsiye etti. Özellikle çocukların klima kullanımından korunması gerektiğini vurguladı.

Lejyoner hastalığı nedir?

Lejyoner hastalığı, 1976 yılında Philadelphia’da gerçekleşen bir Legionella salgını sırasında çok sayıda insanın hastalanması ve ölmesiyle adını almıştır. Legionella genellikle göller, nehirler ve akarsular gibi tatlı su ortamlarında bulunur ve genellikle büyük binalarda karmaşık su dağıtım sistemleri aracılığıyla yayılır.