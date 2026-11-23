Atmosfer basıncının düşmesiyle eklem çevresindeki dokularda küçük basınç değişiklikleri oluşabileceği düşünülüyor. Bu durum, özellikle kireçlenmeye bağlı hassasiyeti bulunan kişilerde ağrı algısını etkileyebilir. Soğuk havalarda kasların daha fazla kasılması ve eklem çevresindeki dokuların sertleşmesi de hareket sırasında rahatsızlık hissini artırabilir. Fibromiyalji hastalarında ise ağrı işleme mekanizmalarındaki hassasiyet nedeniyle soğuk hava daha yoğun ağrı hissedilmesine neden olabilir. Bununla birlikte hava değişimleri her hastayı aynı şekilde etkilemez. Soğuk havanın tek başına eklem hasarını veya romatizmal iltihabı arttırdığını da söyleyemeyiz. Soğuk havalarda vücudumuz ısı kaybını azaltmak amacıyla istemsiz kasılmalar gösterebilir. Özellikle omuzların yukarı kaldırılması, boyun kaslarının gerilmesi ve uzun süre aynı pozisyonda kalınması kas ağrılarını artırabilir. Kış aylarında fiziksel aktivitenin azalması da önemli bir etkendir. Açık hava yürüyüşlerinin yerini uzun süre oturmak aldığında omurgayı destekleyen kasların dayanıklılığı azalabilir. Hareketsizlik, bel ve boyun bölgesinde sertlik ve sabah tutukluğu oluşturabilir. Ancak soğuk havanın doğrudan bel veya boyun fıtığı oluşturduğunu söylemek doğru değildir. Mevcut omurga sorunları, kas spazmları ve duruş bozuklukları nedeniyle hissedilen ağrılar belirginleşebilir. Her ağrıya sıcak uygulama yapılır mı? Sıcak uygulama, özellikle kas spazmı, kronik kas gerginliği ve eklem sertliğinde rahatlama sağlayabilir. Bölgesel kan akışını artırarak kasların gevşemesine yardımcı olabilir. Ancak yeni gelişen yaralanmalarda, belirgin şişlik, kızarıklık ve sıcaklık artışı bulunan bölgelerde sıcak uygulama uygun olmayabilir. Bu durumlarda sıcak, şişliği ve yakınmaları artırabilir. Akut yaralanmalarda kısa süreli soğuk uygulama daha uygun olabilir. Evde yapılan en yaygın hatalardan biri sıcak su torbasını doğrudan cilde yerleştirmek veya uzun süre aynı bölgede tutmaktır. Bu durum yanıklara neden olabilir. Uygulama sırasında koruyucu bir havlu kullanılmalı, sıcaklık yakıcı olmamalı ve süre genellikle 15–20 dakikayı aşmamalıdır. Bir diğer önemli hata ise doktor önerisi olmadan ağrı kesici ve kas gevşetici kullanmaktır. Bu ilaçlar mide, böbrek ve karaciğer üzerinde istenmeyen etkilere yol açabilir. Ayrıca bazı ilaçlar uyku hali ve baş dönmesi de oluşturabilir. Kış aylarında ağrılardan korunmak İçin neler yapılmalı? Kışın kas ve eklem sağlığını korumanın temel yolu düzenli hareket etmektir. Katmanlı giyinmek, özellikle bel, boyun ve diz bölgelerini soğuktan korumak yararlı olabilir. Ev ortamının konforlu sıcaklıkta tutulması ve uzun süre hareketsiz kalınmaması önemlidir. Masa başında çalışan kişiler yaklaşık her 30–60 dakikada bir ayağa kalkarak kısa yürüyüşler yapmalıdır. Evde uygulanabilecek beş dakikalık hafif egzersiz programında omuzları yavaşça geriye çevirme, kürek kemiklerini birbirine yaklaştırma, boynu zorlamadan sağa ve sola döndürme, otururken dizleri sırayla düzleştirme ve kısa süre yerinde yürüme hareketleri tercih edilebilir. Egzersizler ağrı oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır. Hangi belirtilerde doktora başvurulmalı? Ağrının giderek şiddetlenmesi, eklemlerde belirgin şişlik, uzun süren sabah tutukluğu veya günlük hareketlerin kısıtlanması durumunda uzman değerlendirmesi gerekir. Özellikle kol veya bacaklarda ilerleyici güç kaybı, idrar ya da dışkı kontrolünde yeni gelişen bozukluklar ve kasık çevresinde uyuşma gibi belirtiler acil değerlendirme gerektirir. Ateşle birlikte sıcak, kızarık ve şiş bir eklem de gecikmeden incelenmelidir.