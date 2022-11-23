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Gündem Eviniz fay hattı üzerinde mi? Tek tıkla öğrenin
Gündem

Eviniz fay hattı üzerinde mi? Tek tıkla öğrenin

Düzce depreminin ardından insanlar "evim fay hattında mı?" sorusunun cevabını arıyor. İşte AFAD fay hattı sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 10:35:00 - 2022-11-23 10:39:28
Eviniz fay hattı üzerinde mi? Tek tıkla öğrenin

Düzce 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı, çevre illerde de hissedildi.

Depremde yaralananlar vatandaşların yanı sıra maddi hasar meydana geldi.

İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Bolu ve çevresinde de deprem korkusu yaşandı.

Arama motorları üzerinden "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" araştırması hızlandı.

Vatandaşlar, Türkiye'deki fay hattının nerelerden geçtiğini öğrenmeye çalışıyor.

Peki fay hattı nasıl sorgulanır? İşte AFAD fay hattı öğrenme ekranı...

Yaşadığınız bölgede hangi fay hattı var mı sorusunun yanıtı için MTA bünyesindeki fay hattı sorgulama haritasını kontrol edebilirsiniz. Fay hattı bilgisine https://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresinden ulaşılabilir. Kısa yol için tıklayınız...

Diğer yandan e-Devlet üzerinden de fay hatlarının konumuna erişim sağlanabiliyor.

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