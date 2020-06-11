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Aktüel

Evinin penceresinden aşağıya eşya atan kişi, özel harekat polislerince ikna edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:30:34 -
Evinin penceresinden aşağıya eşya atan kişi, özel harekat polislerince ikna edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da evinin penceresinden aşağıya eşya atan kişi, özel harekat polisleri tarafından ikna edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katından yola eşya atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

U.K. (39) kapısını kilitlediği evine kimsenin girmesine izin vermeyince adrese özel hareket polisleri sevk edildi.

Evin kapısı, polisler tarafından levye ve koçbaşı kullanılarak açıldı.

İkna edilen U.K, polis merkezine götürüldü.

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