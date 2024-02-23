Evinin kapısına kadar geldiler! Ünlü gazeteci Talat Atilla'ya tehdit...

Yeni Akit ANKARA

Ünlü gazeteci ve televizyon programcısı Talat Atilla, evinin önüne gelen dört kişi tarafından tehdit edildi. Aralarında cinayetten sabıkalı bir kişinin de bulunduğu şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonu ile gözaltına alındı.

Talat Atilla Yeni Akit’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kapıma gece yarısı 23:10&'da gelen kişi adam öldürmekten sabıkalı. Diğerleri gasp, yaralama uyuşturucu dahil neredeyse her suçtan sabıkalı kriminal kimlikler. Şu anda toplamda 4 kişi görünüyorlar. Elebaşına da ulaşılacağını öngörüyorum.

Bu sürecin temelde bir yazı sonrası olduğunu söyleyebilirim ama süreci perdelemek için sahibi olduğum ve yıllık parasını peşin ödediğim çalışma ofisinden beni çıkarmak istediklerini söylediler. Soruşturmanın selameti açısından daha fazla detaya inmem doğru olmaz. Adalete güveniyorum.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Ankara Organize Suçlar Kaçakçılık ve bağlı olduğu polis müdürü Murat Çelik ve çalışma arkadaşlarının gayret ve başarısına müteşekkirim. 2019 yılında da Emniyet Genel Müdürlüğümüz bana yönelik bir suikastçıyı son anda 2 silah ve uyuşturucu ile yakalamıştı.

Emniyetin koruma önerisi oldu, teşekkür ederek düşüneceğim dedim. Allah'tan başkasından korkmaya utanan bir inanç ve gelenekten geliyorum. Adalet ve emniyetimize güveniyorum. Allah büyük, herkes küçük.”