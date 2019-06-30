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Evinin damından inmeye çalışırken hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da 70 yaşında bir kişi evinin damından inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti.

30 Haziran 2019 Pazar 13:44
Evinin damından inmeye çalışırken hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde evinin damından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rüştüye Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Güler (70), uyumak için çıktığı evinin damından inmeye çalışırken düştü.

Müdahaleler yetersiz kaldı

112 Acil Servis ekibince Halfeti Devlet Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Güler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 13:44
  1. Şanlıurfa
  2. 112 Acil Servis
  3. Halfeti Devlet Devlet Hastanesi
  4. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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