Evinin bahçesinde ölü bulundu! Isparta'da Ahmet Eryılmaz (64), evin bahçesinde ölü bulundu. Eryılmaz'ın, kaldırımda yürürken dengesini kaybedip 4 metreden bahçeye düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

Yedişehitler Mahallesi 108. Cadde'de bugün saat 09.30 sıralarında yol üzerinde bulunan 2 katlı evin bahçesinde hareketsiz yatan erkeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü tespit edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Eryılmaz'a ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.