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Gündem Evini teröristlerin buluşma noktasına çevirmişti! “10 teröristten daha tehlikeli” HDP’li başkana 9 yıl hapis
Gündem

Evini teröristlerin buluşma noktasına çevirmişti! “10 teröristten daha tehlikeli” HDP’li başkana 9 yıl hapis

Belediye kaynaklarını terör örgütüne aktardığı için görevinden alınan ve evini teröristlerin buluşma noktası haline getirdiği ortaya çıkan HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:58:00 -
Evini teröristlerin buluşma noktasına çevirmişti! “10 teröristten daha tehlikeli” HDP’li başkana 9 yıl hapis

Nazlier’in katılmadığı Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Nazlier'in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Nazlier'in avukatları ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Terör örgütüne gönülden bağlıdır ve 10 teröristten daha tehlikelidir!

Mahkeme heyeti, Nazlier'in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Nazlier hakkında hazırlanan iddianamede, HDP'li eski belediye başkanının PKK'lı teröristleri evinde ağırladığı ortaya çıkmıştı.

İddianamede teslim olan PKK'lı terörist "Zerdeşt" kod isimli E.T'nin "Nazlıer'in evi bölgede bulunan örgüt üyelerinin buluşma evi olarak kullanılıyordu. Kendisi örgüte son derece gönülden bağlıdır. Teröristler bu milise çok değer verir. Kendisi bu bölgenin en azılı ve tehlikeli milisidir. Bu milis bana göre 10 teröristten daha tehlikelidir" ifadelerine yer verilmişti. Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında geçen yıl 21 Ekim'de gözaltına alınan eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, 22 Ekim'de tutuklanmıştı. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası istenen Nazlier, 14 Eylül'de görülen duruşmada tahliye edilmişti.

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