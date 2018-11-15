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Evini tadilata veren başhekim, devlet hastanesine yerleşti

Evinde tadilat olduğu gerekçesiyle, ailesiyle birlikte Devrek Devlet Hastanesi'nde yerleşen Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:28
Evini tadilata veren başhekim, devlet hastanesine yerleşti

Zonguldak'ta Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun, satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesindeki özel odada kaldığı öne sürüldü. İl Sağlık Müdürlüğünce iddia üzerine soruşturma başlatıldığı, hastaneye 2 müfettiş gönderildiği belirtildi.

Önce otelde daha sonra hastanede kaldılar

Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu, ilçede bulunan TOKİ konutlarına taşındı. Evin içinde tadilat başlatan Hasanoğlu, bu sürede eşi ve çocuklarıyla önce otele yerleşti. Tadilat uzayınca otelden ayrılan Hasanoğlu'nun, ailesiyle birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındığı öne sürüldü.

 2 müfettiş görevlendirildi

Hasanoğlu'nun bir süredir hastane odasını evi gibi kullandığı iddiasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı. İddiaların soruşturulması için hastaneye 2 müfettiş gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattıklarını belirterek, "Bakanlık konuyu takip ediyor. Biz disiplin soruşturması başlattık. Soruşturma kapsamında arkadaşlarımız hastanede çalışıyorlar. Çıkacak raporu bakanlığa sunacağız" dedi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 15:28
  1. Zonguldak
  2. TOKİ
  3. İl Sağlık Müdürlüğü
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  5. Devrek Devlet Hastanesi
  6. Feyzullah Hasanoğlu

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