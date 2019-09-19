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Evini soyan maskeli hırsızın kim olduğunca duyunca şaşırdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde yemek yediği sırada maske takarak etkisiz hale getirdikleri kadının evinden para ve altın çalan 2 şüpheliden biri yakalandı. Yaşlı kadının aynı apartmandaki komşusu olduğu belirlenen 18 yaşındaki zanlı tutuklandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:08
Evini soyan maskeli hırsızın kim olduğunca duyunca şaşırdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde yemek yediği sırada maske takarak etkisiz hale getirdikleri 73 yaşındaki Naciye Başak'ın evinden para ve altın çalan 2 şüpheliden biri yakalandı.

Yaşlı kadının evinde yaşanan olayın ardından çalışma başlatan Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden birinin ilçedeki bir evde saklandığını tespit etti.

Oluşturulan özel ekip, 18 yaşındaki şüpheliYusuf Y'yi operasyonla yakaladı. 

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin ifadesinde, "Naciye Başak ile aynı apartmanda oturuyoruz. Olaydan önce akrabam S.A.Y. ile alkol ve uyuşturucu madde kullandık. Yaşlı kadının evde yalnız olduğunu bildiğimiz sırada başımıza maske takarak içeriye girdik. Yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladık. Bu sırada bağırmaya başlayan kadını susturmak için ağzını da bantladık. Göğsündeki para kesesinden 2 bin lira para ile altını alarak kaçtık.'' dediği öğrenildi.

"Birkaç ay yatar çıkarım"

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, polis aracına binerken gazetecilerin, "Neden yaptın ?" sorusuna "Birkaç ay yatar çıkarım" yanıtını verdi. 

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Diğer şüpheli S.A.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Paypay Çeşme Sokak'ta yaşayan Naciye Başak'ın ikinci kattaki evine 12 Eylül'de maskeli iki hırsız girmişti. Yemek yediği sırada yaşlı kadının el ve ayaklarını koli bandı ile bantlayan zanlılar, evdeki 2 bin lira ile bir tam altını çalarak kaçmıştı.

Sürünerek balkona çıkan kadını gören komşuları durumu polise bildirmişti.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Başak, tedavisinin ardından götürüldüğü polis merkezinde şüphelilerden şikayetçi olmuştu.  

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:08
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Paypay Çeşme Sokak
  3. 112 Acil Servis ekipleri
  4. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri
  5. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi

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