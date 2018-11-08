Evini soyan eski kiracıyı gizli kamera sayesinde yakaladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, daha önce evinden hırsızlık yapılan ev sahibinin evine yerleştirdiği gizli kamera sayesinde, şüphelinin eski kiracı N.B. (36) isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Ev sahibinin, evinde yakalayarak polise teslim ettiği N.B. tutuklandı.



Özyurt Mahallesi'nde 2 katlı evi bulunan N.G. (74), daha önce evinden 65 bin lira tutarında ziynet eşyası ve parasının kaybolması üzerine, evine gizli kamera yerleştirdi. N.G., evinin içini, kurduğu sistemle dışarıdan izlemeye başladı. Dün evine eski kiracısı N.B.'nin girdiğini ve etrafı karıştırdığını gören N.G., hızlıca geldi. Bu sırada polise de haber verdi. Yaşlı adam, evinden hırsızlık yaparken yakaladığı N.B.'yi, gelen polis ekibine teslim etti. Olayla ilgili hırsızlığı azmettirdiği gerekçesiyle M.K. adlı bir şüpheli de Uşak'ta gözaltına alındı. M.K., savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakılırken, N.B. ise sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.