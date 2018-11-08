THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Evini soyan eski kiracıyı gizli kamera sayesinde yakaladı

Kütahya'da bir ev sahibi, evine yerleştirdiği gizli kamera sayesinde eski kiracısının hırsızlık yaptığını tespit etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:47
Evini soyan eski kiracıyı gizli kamera sayesinde yakaladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, daha önce evinden hırsızlık yapılan ev sahibinin evine yerleştirdiği gizli kamera sayesinde, şüphelinin eski kiracı N.B. (36) isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Ev sahibinin, evinde yakalayarak polise teslim ettiği N.B. tutuklandı.

Özyurt Mahallesi'nde 2 katlı evi bulunan N.G. (74), daha önce evinden 65 bin lira tutarında ziynet eşyası ve parasının kaybolması üzerine, evine gizli kamera yerleştirdi. N.G., evinin içini, kurduğu sistemle dışarıdan izlemeye başladı. Dün evine eski kiracısı N.B.'nin girdiğini ve etrafı karıştırdığını gören N.G., hızlıca geldi. Bu sırada polise de haber verdi. Yaşlı adam, evinden hırsızlık yaparken yakaladığı N.B.'yi, gelen polis ekibine teslim etti. Olayla ilgili hırsızlığı azmettirdiği gerekçesiyle M.K. adlı bir şüpheli de Uşak'ta gözaltına alındı. M.K., savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakılırken, N.B. ise sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:47
  1. Uşak
  2. Kütahya
  3. Gediz
  4. hırsızlık
  5. eski kiracı hırsız çıktı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden tutuklandı
    1. Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden tutuklandı
    2. Işık kirliliği uykumuzu zehir ediyor..
    3. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
    4. Kanser için ameliyata alındı, ceviz..
    5. Büyük projeye Türkiye'yi davet ettiler!
    6. CHP’den skandal PYD açıklaması!..
    7. Karabük’te fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
    8. 30’a yakın subliminal mesaj bulundu!..
    9. Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol CHP’den..
    10. Mevlüt Uysal: İstanbul'da ulaşım için..
    11. Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artışı..
    12. Ferhat Sarıkaya tutuklandı
    13. Ata sporları ve E-spor ilk kez tek..
    14. Dur ihtarına uymamak pahalıya patladı!..
    15. İYİ Parti İzmir adayı olan Şengül..
    16. Türk karşıtı Alman siyasetçi..
    17. VakıfBank Kültür Yayınları yayın..
    18. Evini soyan eski kiracıyı gizli kamera..
    19. 2,4 milyon kişi ölebilir! En riskli..
    20. Trump kaybetti! İsrail endişelendi
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...