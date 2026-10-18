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Aktüel Evine çağırdığı adam öldürüldü, kadın tutuklandı!
Aktüel

Evine çağırdığı adam öldürüldü, kadın tutuklandı!

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Evine çağırdığı adam öldürüldü, kadın tutuklandı!

Eskişehir'de evine misafir olarak gelen şahsın bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Sevindik Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.E. adlı kadının evinde misafir olarak bulunan Osman K., mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla ağır yaralandı. KADES ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Osman K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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