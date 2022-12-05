Evinden iç çamaşırı çalınan kadın kocasını çağırdı! Ortaya çıkan gerçek mahalleyi sokağa döktü

Nijerya'da bir genç, ziyarete gittiği ablasının komşusunun balkonundan iç çamaşırı çaldı. Kadının durumu fark edip kocasına haber vermesi üzerine mahalleli bölgeye toplandı. Adamın hırsız değil de sapık olduğunu öğrenen mahalleli, çırılçıplak soydukları şahsı sokakta gezdirdi.

Nijerya'da meydana geldiği belirtilen olaya göre genç bir adam, ablasının evine ziyaretçi olarak gitti. Ancak bu sırada yan komşunun balkonunda asılı olan kadın iç çamaşırlarını gördü. Kimseye belli etmeden iç çamaşırlarından birkaç adet almaya çalışan genç, evin kadınına yakalandı.

Çığlık atan kadın hemen kocasına ve diğer komşularına haber verdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda insan toplandı. İnsanlar önce ne olduğunu anlamadı ancak ilginç gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Hırsız değil sapık olduğu ortaya çıktı

Mahalle halkı, iddiaların odağındaki gencin ziyaret için bir eve geldiğini öğrenmesinin ardından daha da sinirlendi. Halk, çırılçıplak soydukları genci dakikalarca sokaklarda gezdi. O anlar çevredekilerin objektifine yansıdı.