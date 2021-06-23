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Gündem Evinden çıktı, tüfekle vuruldu!
Gündem

Evinden çıktı, tüfekle vuruldu!

Bursa'da yaşayan bir şahıs, evinden çıktıktan sonra tüfekle vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 09:05:00 -
Evinden çıktı, tüfekle vuruldu!

Olay, Bursa'nın Gemlik İlçesi, Kumla Kanal boyu mevkisi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, evinden çıkan Nizamettin Güngörmüş (55) tüfekle vurularak ağır yaralandı. Güngörmüş olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri olay yerine yakın bir bölgede zanlı olarak bir kişi gözaltına aldı.

Ölen adamın komşusu olduğu öğrenilen Tuna T. İsimli zanlının daha önce de çeşitli defalar havaya ateş ettiği ve yaşlı adama sabah erken saatlerde yolunu bekleyerek ateş ettiği öğrenildi.

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Yorumlar

Murat KOCA

Daha önce de çeşitli defalar (yani ayrı zamanlarda) havaya ateş eden birisi nihayetinde bir insan öldürmüş. Yetkililer ilgili olsa, defaatlerce ateş edeni kendi haline bırakmasa, bir vatandaşımızın hayatı kurtarılamaz mıydı?
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