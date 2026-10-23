  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Filistin Âlimler Birliği Genel Başkanı Akit’e konuştu: ÖNCE ALLAH’A SONRA TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ Canlı bahiste manipülasyon operasyonu: 7 saniyede milyonlarca lira çaldılar Cevdet Yılmaz'dan manipülatörlere sert tepki: Meşru yatırımcının hakkını yedirmeyiz Yok böyle kavga! Masonlarla Atatürkçüler ittifak yapıp CHP’lilere saldırdılar Dünyanın gözü İstanbul'da! 7 ülke kritik krizler için aynı masaya oturuyor Sigorta dolandırıcıları evlerinden alınmıştı! Büyük operasyonda yeni gelişme Rus devi flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz Türkiye'deki fon krizi Norveç ekonomisini bile sarstı! Tamar Tanrıyar'dan gündemi sarsacak sözler! İmamoğlu ile Sarıgüller arasında 'kaset savaşı' iddiası Ali Karahasanoğlu’ndan Murat Ağırel’e sert sorular: Sarıgül dosyasını neden yazmadın?
Sağlık Evinde rahatsızlanan 70 yaşındaki kadın uçan ambulansla hastaneye sevk edildi
Sağlık

Evinde rahatsızlanan 70 yaşındaki kadın uçan ambulansla hastaneye sevk edildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Evinde rahatsızlanan 70 yaşındaki kadın uçan ambulansla hastaneye sevk edildi

Konya’nın Kulu ilçesinde evinde rahatsızlanan 70 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Konya’ya sevk edildi.

Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi’nde evinde aniden rahatsızlanan 70 yaşındaki Emine B.'nin adresine ihbar üzerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Konya’ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikoptere alınan kadın, tedavisi yapılmak üzere Konya’ya nakledildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23