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Evinde namağlup Solhanspor, Efeler Ligi’ne hazırlanıyor

Türkiye Voleybol 1.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:57
Evinde namağlup Solhanspor, Efeler Ligi’ne hazırlanıyor

Türkiye Voleybol 1. Ligi Erkekler B Grubu’nda mücadele eden ve evinde namağlup unvanı taşıyan Solhanspor, Play-off karşılaşmalarını geçerek Efeler Ligi’ne yükselmek istiyor.


Türkiye Voleybol 1. Ligi Erkekler B Grubu’nda oynadığı 26 karşılaşmada 18 galibiyet, 8 mağlubiyet sonucu topladığı 53 puan ile ligi 4. sırada tamamlayan Solhanspor, evindeki müsabakalarda namağlup unvanını aldı. Bu sonuçlarla Solhanspor, Play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 6-7-8 Nisan tarihlerinde Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan 1. Lig Erkekler Yarı Final müsabakalarında Solhanspor, ilk maçını Erzurum Palandöken Belediyesi, ikinci maçında ise İstanbul Beşiktaş ile karşılaşacak Solhanspor, yarı final son müsabakasında da Muğla temsilcisi Milas Belediye ile oynayacak.



Sönmez: "Başarımız Türkiye’de takdirde karşılandı"


İHA muhabirine açıklamada bulunan ve Solhanspor’un 6 yılda önemli bir başarı yakaladığını belirten Kulüp Başkanı Ferhat Sönmez, “Son 3 yıldır Play-off’a katılmaya hak kazanıyoruz ama bir türlü istediğimizi alamadık. 6 yıllık bir kulübün kısa sürede yapmış olduğu bu başarı tüm Türkiye’de takdirle karşılandı. Nasip olursa Efeler Ligi’ni çok istiyoruz. Takımımız normal sezonu 4. sırada tamamladı, üst ligin en büyük adaylarından bir tanesi. 6-7-8 Nisan’da Kayseri’de Play-off yarı finalleri oynanacak ve oraya hazır bir şekilde gitmek istiyoruz. Zorlu bir yarı final süreci bizi bekliyor, kendimize çok güveniyoruz. İnşallah Efeler Ligi hayallerimiz gerçekleşir” dedi.



Öztürk: "Hedefimiz Efeler Ligi"


Play-off hazırlıklarına 1 Nisan’dan itibaren Kayseri’de devam edeceklerini dile getiren Başantrenör Şevket Gökhan Öztürk ise, “Play-off’u garantiledikten sonra hazırlıklarımıza aralıksız devam ediyoruz. Nisan 1’i akşamında Kayseri’ye gideceğiz ve Palandöken maçı için hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Amacımız mutlak galibiyet ve Efeler Lig’ine çıkmak” dedi.


Takım kaptanı Murat Aslan da hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu belirterek, “Normal sezonun geçtiğimiz hafta bitirdik ve Play-off’a gitmeye hak kazandık. Kayseri’de yapılacak müsabakalar için yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz tüm maçları kazanıp Efeler Ligi’ne çıkmak. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:57
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