Evinde çalıştığı iş adamı babası çıktı: Mirasa ortak oldu!

Manisa'da, Türk filmlerine taş çıkartacak bir babalık davasının sonucunda, 1950'li yıllarda yaşanan trajik olayların ardından 71 yıl süren acı, 600 bin liralık bir tazminatla hafifletildi.

1950'li yıllarda o dönemde 21 yaşında olan Ümit Etyüzen, henüz 16 yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Ümit Etyüzen, apar topar tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddiaya göre Zorlukaya, başta bebeği istemedi. Bebek doğunca Zorlukaya, bebeği dere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra pişman olan Zorlukaya, bebeği dere kenarından alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladı. Ümit Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi. Babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, "Bu gerçeği kimseye anlatmayın" diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay-temizlik işlerinde çalışması için iş verdi. Ümit Etyüzen çay, temizlik işlerinde, resmi nikâhlı eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu. Ümit ve Enver çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı.

GERÇEĞİ YEMEKTE ÖĞRENDİ

Kalbiye Sağlam da büyüdükten sonra annesi gibi Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Kalbiye 14 yaşındayken evlendirildi ve Manisa'ya taşındı. Kalbiye, 28 yaşındayken eşi vefat edince iki çocuğuyla birlikte uzaktan akrabası sandığı ancak biyolojik olarak babası olan Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü. Kalbiye, yıllarca Niyazi Üzmez'in Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evinde, dükkânında, yazın Çeşme'deki yazlığında çalıştı. Bu arada Kalbiye'nin annesi Ümit Etyüzen 1996'da 66 yaşındayken hayatını kaybetti.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Resmi nikâhlı eşi İnci Üzmez'den üç çocuğu olan Niyazi Üzmez, geçen yıl mayısta Turgutlu'daki bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin, "Bu çocuk sana ne kadar çok benziyor" dediği Kalbiye'ye gerçeği itiraf etti. Şu anda 72 yaşında olan Kalbiye Sağlam, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Babalık davası devam ederken geçtiğimiz 20 Şubat'ta iş insanı Niyazi Üzmez, 88 yaşında vefat etti. Baba Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken örnekler alındı. Anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak DNA testi için örnekler alındı. Mahkeme tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle yüzde 99,9 Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Rapor, Turgutlu Aile Mahkemesi'ne gönderildi.

FABRİKA GELİRLERİ DE YATIRILIYOR

Kalbiye Sağlam, DNA testinde Niyazi Üzmez'in kızı olduğununun tespit edilmesi sonrası, Üzmez'in sahibi olduğu iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete ortak oldu. Kalbiye Sağlam, babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı davada Turgutlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 600 bin liralık gibi rekor bir tazminata hükmederek bu tip davalarda bugüne kadarki en yüksek tutarı verdi.

Ayrıca Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Niyazi Üzmez'in sahibi olduğu tuğla fabrikalarının geliri için keşif yapıldı. Fabrikadaki 20 bin tuğla tek tek sayılarak tutanak altına alındı. Bundan sonraki süreçte ise temsilci atama ve fabrika gelirlerinin mirasçılar adına bankaya yatırılmasına karar verilecek.

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Öte yandan Üzmez'in fabrikasının yanındaki deponun da Alman turşu fabrikası için, diğer fabrikanın önündeki alanın da akaryakıt istasyonu için kiraya verildiği belirlendi.

ACININ KARŞILIĞI OLMASA DA HUKUKA GÜVENİ SAĞLADI

Avukat Varol Turbay, "90 yıldır Türkiye'de babalığın benimsenmesi diye bir dava yoktu. 22 yıl önce böyle bir dava açtık ve artık içtihat yerleşti. Niyazi Üzmez'in mal varlığı ve çekilen acı karşısında verilen tazminat az olmakla birlikte bir nebze olsun tatmin edici ve hukuka olan güveni sağladı" dedi.