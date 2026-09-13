Evinde 2'de 2 yapan Trabzonspor deplasmandaki 3 maçta 1 puanda kaldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Topa yüzde 71,4 oranında sahip olmasına rağmen sahadan puansız ayrılan bordo-mavililer 7 puanda kaldı ve bu sezon dış sahada çıktığı üçüncü maçta da galibiyet elde edemedi.

2026-27 sezonuna Kasımpaşa deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan Trabzonspor, ikinci haftada evinde İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 yendi. Üçüncü haftada Amed Sportif Faaliyetler deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönen takım, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Evinde oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan bordo-mavililer, deplasmandaki 3 maçta hanesine yalnızca 1 puan yazdırdı; dış sahada henüz galibiyeti yok.

Onuachu üçüncü kez 90 dakikayı şutsuz tamamladı

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Konyaspor karşısında 90 dakika sahada kalmasına karşın tek şut dahi çekemedi. Nijeryalı futbolcu, Süper Lig kariyerinde 90 dakika forma giydiği bir karşılaşmayı böylece üçüncü kez şutsuz bitirdi. Daha önce Eylül 2025'te Fenerbahçe, Kasım 2025'te Galatasaray karşısında da 90 dakika oynamasına rağmen şut üretememişti.

2014-15'ten bu yana mağlubiyetteki en yüksek topla oynama oranı

Konyaspor önünde topla oynama oranını yüzde 71,4'e çıkaran Trabzonspor, Opta'nın Süper Lig'de detaylı veriye sahip olduğu 2014-15 sezonundan bu yana kaybettiği maçlardaki en yüksek topa sahip olma yüzdesine ulaştı. Bordo-mavililer 575 pasın 524'ünde isabet sağlayarak yüzde 91,1 pas isabetine ulaştı; Konyaspor 229 pasın 163'ünde isabet bularak yüzde 71,2 ile oynadı.

Topa hakimiyet hücum verimine aynı ölçüde yansımadı. Trabzonspor 15 şutunun yalnızca 4'ünde kaleyi bulurken 8 şutu dışarı gitti, 3 şutu Konyaspor savunması tarafından engellendi. Ev sahibi ekip 11 şutunun 5'inde kaleyi buldu; iki takımın da birer şutu direkten döndü.

Rakip ceza sahasında 23 kez topla buluşan Trabzonspor karşılaşmayı 0,83 beklenen gol değeriyle tamamlarken, rakip ceza sahasında 16 kez topla buluşan Konyaspor 1,01 beklenen gol üretti. Kornerlerde 7-3 önde olan bordo-mavililer 27 ortasının yalnızca 5'inde isabet sağladı; Konyaspor 11 ortanın 5'ini isabetli kullandı.

Stefan Savic, 112 pas denemesinin 105'inde isabet sağlayarak karşılaşmanın en fazla başarılı pas yapan oyuncusu oldu. Bordo-mavili ekipte Nwaiwu 69 pasın 64'ünde, Mustafa Eskihellaç 66 pasın 63'ünde, Fabinho ise 53 pasın 48'inde isabet buldu.

Ortalarda 6 denemesinin 3'ünde isabet sağlayan Aral Şimşir bu alanda takımının en başarılı ismiydi; Mohamed Salah 6 ortada 1, Ernest Muçi 5 ortada 1 isabet yakaladı. Aral Şimşir ayrıca 2 şut pası üretip üçüncü bölgedeki paslarında yüzde 93 isabet oranına ulaştı. Wagner Pina ile Mohamed Salah da 2'şer şut pası verdi.

Top kapmada Fabinho, 5 girişiminin 3'ünde başarılı oldu. Nwaiwu 2 girişiminin ikisini de kazandı, 6 sahipsiz topla Mustafa Eskihellaç ile birlikte takımın bu alandaki liderliğini paylaştı. Hava toplarında Savic 9 mücadelenin 6'sını kazanırken Eskihellaç 6 mücadelenin 2'sini aldı; bu alanda maçın lideri, 11 hava topunun 7'sini kazanan Konyasporlu Jackson Muleka oldu.

Yerel basında "soğuk duş" manşeti

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler 1-0'lık yenilgiyi farklı başlıklarla duyurdu. Sonnokta "Trabzonspor'a soğuk duş" manşetini atarken, Günebakış "Trabzon duvara çarptı", Taka ise "Yine hüzün çöktü" ifadesini kullandı.