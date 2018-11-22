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Evin içinde neden ayakkabı giyilmemeli?

Eve ayakkabı ile girmenin en başta sağlığa zararları vardır. İşte eve ayakkabı ile girmenin zararları…

22 Kasım 2018 Perşembe 19:47
Evin içinde neden ayakkabı giyilmemeli?

BAKTERİLER

Dışarıda dolaştığınız ayakkabılarınızla eve girdiğinizde, ayakkabınızdaki bakterileri evin içine taşımış ve evin her yerine yaymış olursunuz. Her ne kadar ayakkabılarınızla kirli yerlere basmadığınızı düşünseniz de, dezenfekte edilmeyen her yer bakterilerle doludur.

KOLİ BASİLİ

Arizona Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı bir deneyde, yeni bir ayakkabı alındı ve laboratuvarda test edilmeden önce, iki hafta boyunca bu ayakkabılar dışarıda giyildi. Sadece iki haftanın sonunda, ayakkabılarda 420.000 bakteri türü olduğu ortaya çıktı. Ve bunun yüzde 27’sinin koli basili olduğu belirlendi. Koli basili, memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biridir.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE

Araştırmacılar ayrıca zatürreye neden olabilen bir bakteriyi ayakkabıların üzerinde tespit ettiler. Bu bakterilerin yüzde 90 ila 99’u zemin üzerinde kalır. Özellikle çocuklarınızın oyun oynarken sürekli olarak zemine temas ettiğini düşünürseniz, hastalık riskiyle karşı karşıya kalma olasılıkları da artar.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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