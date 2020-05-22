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Evin duvarı yıkıldı, faciadan dönüldü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eve ait duvar çöktü.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:10:23 -
Evin duvarı yıkıldı, faciadan dönüldü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eve ait duvar çöktü. Yıkılan duvarın altında kimsenin kalmaması olası bir faciayı önlerken, olayda evin bitişiğindeki caminin avlusunda bulunan 300 yıllık mezarlar zarar gördü.



Olay, Alacamescit Mahallesi Yıldız Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet İsa Akbaş’a (29) ait evin duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. 1 Ocak 2016 yılında yanan 12 evden dört tanesinin duvarı akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, evin duvarının bitişiğinde Hacı İbrahim Camii’nin avlusunda bulunan 300 yıllık mezarlar zarar gördü. Evlerin tamamen yıkılmaması şu an için tehlike arz ediyor. Bazı evlerde büyük çatlaklar meydana gelirken mahalle sakinleri bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.



25 yıldır Kuşadası’nda yaşadığını söyleyen İsa Akbaş "Ailecek pide salonu işletiyoruz. Bu yıkılan binalar tapusuyla beraber bize ait. 2016 Ocak ayında yangın çıktı bütün evler yandı. Yangından sonra hiçbir önlem alınmadı sadece sokağa giriş çıkışı kapattılar. Aradan 3-4 sene geçti ve Anıtlar Kurulundan yıkım kararı geldi. Bize dükkanınızı boşaltın diye kağıt geldi ve biz mutfağımızı boşalttık. Ama ne yazık ki 3 aydır yıkıma hiç kimse gelmedi. Yetkililerden rica ediyorum lütfen buraya el atsınlar" diye konuştu.

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