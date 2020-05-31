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Yerel

Evin bahçesinde görüldü! Kahramanmaraş’ta nesli tükenmekte olan Türk semenderi bulundu

Kahramanmaraş’ta bir vatandaş, evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli Türk semenderi buldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:30:00 -

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli Türk semenderi bulundu.

Yeni Mahalle'de yaşayan Hasan Yaycıoğlu, evinin bahçesinde kertenkele benzeri bir hayvan buldu. Yaycıoğlu, üzerindeki sarı benekleri fark edince hayvanla ilgili internetten araştırma yaptı. Araştırma sonunda gördüğü canlının nesli tükenmekte olan sarı benekli Türk semenderi olduğunu anlayan Hasan Yaycıoğlu, o anları cep telefonuyla da görüntüledi.

“İnternette araştırma yaptım”

Semenderin bir süre sonra bahçedeki otların arasına girerek gözden kaybolduğunu belirten Hasan Yaycıoğlu, "Eve girerken bahçede ağır bir şekilde hareket eden bir şey gördüm. Yakından bakıp üzerindeki benekleri görünce internette yaptığım araştırmada bunun nesli tükenmekte olan sarı benekli Türk semenderi olduğunu anladım. Hemen cep telefonu ile fotoğraf ve görüntüsünü çektim. Ender rastlanan bu hayvan çok ilgimi çekti,  daha sonra ağır hareketlerle ilerleyerek bahçemdeki otların arasına girerek gözden kayboldu" diye konuştu.

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