Evin babası böyle beslenmeli

Portakal 55 yaşına kadar tansiyon yüksekliğinden erkekler kadınlara göre daha fazla yakınırlar. Araştırma sonuçları, potasyumla zengin yiyeceklerin yüksek tansiyonun tehlikelerinden koruyucu etkisi bulunduğunu ortaya koymuştur. Potasyumun bu etkisi o kadar benimsenmiştir ki, Amerikan FDI kurumu yiyeceklerin üzerine potasyumdan zengin yiyecekler ile kan basıncı ilişkisini gösteren uyarıcı sağlık etiketlerinin konulmasına izin vermiştir. Karpuzun kalın bir diliminde 664 miligramın üzerinde potasyum bulunur. Bu miktar bir muzun veya bir bardak portakal suyunun ihtiva ettiğinden daha fazladır. Fakat artık karpuz mevsimi geçti. Portakal suyunun bollaşacağı günler yaklaşıyor..

Ekmek Üreme sisteminde büyük öneme sahip olan çinko için gereklidir. Çinko ayrıca diğer tahıl ürünleri ile süt, sütlü ürünler ve mesela peydirde bulunur. Tavuk, ve balıkta da.. Çinko, bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi bakımından bolca ihtiyaç duyulan bir mineraldir. Ayrıca saçların sağlığı için de önemlidir. Saçları gürleştirir. Fakat en önemlisi üreme sistemine katkısı.. Son 50 yılda görülen iktidarsızlıklarda uzmanlar çevre ve beslenmeyle ilgili faktörleri sorumlu tutmakta.. Beslenmede ortaya çıkan bozulmalar iktidar hormonu testosteronun vücutta azalmasına yol açmaktadır. Çaresi; günde 11 mg çinko almak.. Ama unutulmaması gereken husus, her yiyecekte olduğu gibi, 40 mg'ın üzerinde çinko alınmasının zararlı olabileceğidir. Bir erkeğin günlük çinko ihtiyacı yaklaşık 15 mg, bir kadının ise 12 mg’dır. Bir araştırma sonuçlarına göre, testosteron ve iktidar gücü düşük 22 erkeğe 45-50 gün süreyle her gün çinko verildiğinde, belirgin bir düzelme tesbit edilmiştir.

Lahana: Lahana, brokoli benzeri turpgiller türünden besinlerin mesane kanserine karşı koruyucu etkileri bilinmektedir. Mesane kanserine erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat fazla rastlanılır. 50 bin erkeğin beslenme alışkanlıklarını inceleyen bilim adamları haftada 5 porsiyon veya daha fazla bu tür yiyeceklerden yenmesinin 10 yıllık süre içerisinde mesane kanserine yakalanma riskini yarı yarıya azalttığını bildirmektedirler. Brokoli ve lahana bu maksatla en faydalı sebzeler olarak görülmektedir.

Domates: Domates, domates sosu, salçası ya da yiyeceklerin içine katılmış halde domates yenilmesinin, prostat kanserine karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Harvard Üniversitesi’nde, 47 bin sağlık personelinin yemek yeme alışkanlıkları üzerinde bir çalışma yapan araştırıcılar böyle söylüyorlar. Haftada 2-4 defa domates salçası/sosu yenilmesinin, prostat kanserine yakalanma riskini, hiç yemeyenlere göre % 35 azalttığı gözlenmiş. Domatesin yararı, içinde bol miktarda bulunan ve lycopene (likopin) adı verilen karoten türü bir maddeden kaynaklanmakta. Diğer yandan, domates suyunun böyle bir etkisi gösterilememiş. Araştırıcılar bunun izahını domatesin hazırlanış biçimine bağlamaktadırlar. Domatesin içindeki likopin maddesinin vücut tarafından tam olarak alınabilmesi için, bir miktar yağ ile birlikte pişirilerek yenmesi gerektiğini belirtmekteler.