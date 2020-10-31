Evim sağlam mı? Evim depreme dayanıklı mı?

Deprem testi yaptır | Deprem gerçeği 2020 yılında pek çok kendini hatırlattı. Ancak yapı stoklarındaki durum depremin değil binaların öldürdüğünü ortaya koydu. 30 Ekim Cuma günü İzmir’de yaşanan depremin ardından milyonlarca kişi evlerinin güvenli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, evimin sağlam olduğunu nasıl anlarım? | Evlerin sağlam olduğu nasıl anlaşılır? | Deprem testi kime yaptırılır?

Evim sağlam mı?

Milyonlarca kişi 30 Ekim Cuma gününden bu yana ‘Evim sağlam mı’ sorusunu kendine soruyor. Bu sorunun cevabı ise evin yapıldığı tarih, malzeme ve zemin yapısıyla cevaplandırılabilir. AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritaları üzerinden yaşadığınız bölgenin risk durumunu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü internet sitesiyle evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz.

AFAD TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTALARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Evim depreme dayanıklı mı?

Günümüzde deprem yönetmeliğinin uygulanması ile birlikte inşa edilen yapılarda depreme dayanıklı bina imkanının ortaya çıkması daha avantajlı oluyor. Çünkü bu yapılar inşaat sırasında yerel yönetimler ve gerekli kurumlar tarafından denetlendiği için ve denetim şirketleri bu konuda hizmet verdiği için denetlenmemiş yapılar kaçak durumda bulunuyor.

Yönetmeliğe bağlı denetimlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte binanın inşa edildiği zemin de dayanıklılığını arttıran konuların başında bulunuyor. Binanın inşa edilmesi sırasında ya bulunduğu zemine göre uygun temel koşullarının oluşturulması ya da bu koşullar oluşturulamıyorsa bozuk bir zemin üzerinde binanın inşa edilmemesi gerekiyor.

Kolon ve kirişlerde çatlaklar, demirlerde başlanma gözlemliyorsanız; riskli bir binada oturuyor olma ihtimaliniz var. Bir binanın riskli grubuna girebilmesi için;

2000 yılından önce yapılması,

Projesiz bina olması,

Ruhsatsız yapılan bir bina olması,

İnşaatta hazır beton kullanıldıysa,

Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C1O altındaysa,

Kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa,

Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa,

Bina dere yatağı, dolgudaysa binanız depreme karşı son derece riskli olabilir.

Deprem testi nasıl yapılır?

Yaşadığınız binanın sağlam olup olmadığını uzman firmalara yaptıracağınız test ile öğrenebilirsiniz. Ancak bu konuda son derece hassas olmanızda yarar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onay vermediği firmalara bu testi yaptırmayın.

BAKANLIĞIN DEPREM TESTİ İÇİN İZİN VERDİĞİ FİRMALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ