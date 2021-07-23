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Yerel Evi yandı! Çırılçıplak balkondan atladı
Yerel

Evi yandı! Çırılçıplak balkondan atladı

Denizli'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Evdeki alevler içinde mahsur kalan adam, alt kattaki balkona atladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 13:53:00 -

Yangın, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edeceği sırada evde bulunan Ahmet F.E., can havliyle balkona çıktı.

Alevlerin büyümesi ile duramayan adam, vatandaşların korku dolu bakışları arasında balkondan sarktı. Ardından bir alt kattaki balkona ayağını koyan Ahmet F.E., dikkatli bir şekilde kendini balkona attı. Vatandaşların alkışları arasında alevlerden kurtulan adam, ardından ekiplerin gelmesini bekledi. Yaralı adam, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

 

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