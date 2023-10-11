  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Evi sahipleri işte şimdi yandı! Günübirlik kiraya verdiğine pişma oldu
Yerel

Evi sahipleri işte şimdi yandı! Günübirlik kiraya verdiğine pişma oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-11 15:33:00 -
Evi sahipleri işte şimdi yandı! Günübirlik kiraya verdiğine pişma oldu

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler çerçevesinde gerekli izni almadan evini günübirlik kiraya veren bir şahsa 59 bin 994 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler çerçevesinde gerekli izni almadan evini günübirlik kiraya veren bir şahsa 59 bin 994 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu çerçevesindeki yerlerin Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) ve Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABS) kontrolüne yönelik 75 ekip ve 226 personel ile denetim gerçekleştirildi. 8 bin 216 şahsın sorgulandığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Denetimlerde bin 729 araç ve sürücünü kontrol eden ekipler 47 araç ve sürücüsüne idari yaptırım uygulayarak 3 aracı trafikte men etti. Denetimlerde 536 umuma açık yer, 3 AVM, 87 metruk bina, 89 okul çevresi ve 106 park ve bahçe kontrol edildi. Bir şahsa evini gerekli izni almadan günübirlik kiraya vermekten dolayı 59 bin 994 TL, 2 işyerine de çalışanlarının kimlikliklerini bildirmediklerinden dolayı bin 509 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan denetimler çerçevesinde bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23