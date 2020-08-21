Evi olmayan emeklilere kira yardımı yapılacak mı?

Bugüne kadar ev sahibi olamamış emekli vatandaşlar için müjde sayılacak bir gelişme yaşandı. Emekliler Derneği’nin TBMM’ye sunduğu kira yardımı talebi onaylanırsa her bir ev sahibi olamayan emeklilere 585 TL yardım ödemesi yapılacak.

Türkiye Emekliler Derneği’nin yıllardır gündemde tuttuğu olayı 2020’de somut olarak gündeme taşıdı.

TÜED’in talebi ise şu şekilde, üzerlerine tapulu bir gayrimenkulü olmayan ve kirada oturan emeklilere ve bundan sonra emekli olacak kişilere her ay asgari ücretin 4’te 1’i oranında kira yardımı talep edildi. Asgari ücretin artmasıyla kira yardımı da artacak.