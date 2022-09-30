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Yerel Evi ilaçlayıp uyudular! Facia çıktı
Yerel

Evi ilaçlayıp uyudular! Facia çıktı

Zeytinburnu'nda evi ilaçladıktan sonra uyuyan 5 kişilik aile rahatsızlanarak hastaneye koştu. Hastanede 11 yaşındaki erkek çocuğu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 10:54:00 -
Evi ilaçlayıp uyudular! Facia çıktı

İstanbul'da gece evi ilaçladıktan sonra uyuyan aile fertleri sabah saatlerinde rahatsızlandı. Çocuklarını hastaneye götürmek isteyen babaları evin önüne taksiyle geldi. Evdekileri tek tek taksiye taşıyarak hastaneye götürdü. İlaçlamadan dolayı zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki erkek çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer 4 ferdinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Soruşturma başlatıldı

Çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri, evin içerisinde incelemelerini gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

"zehirlendiklerini öğrendik"

Olayı anlatan Nuri Yılmaz, "Ben sabah geldim, dükkanı açtım, temizlik yapıyordum. Bir taksi geldi, babası yukarıdan indi. Kendiler de komşum oluyorlar. Bir genç kızı var onu kucaklamış halde aşağı indi. Kızın sağlık durumu iyi değildi. Taksiye bindirdi koşarak tekrar yukarı çıktı. 11 yaşından ufak bir çocuğu vardı. Onu yukarıdan indirdi, taksiye bindirip, gittiler. Biz o an ne olduğunu anlayamadık. Sonra akşam zehirlendiklerini öğrendik. Buraya olay yeri inceleme ekipleri geldi. Evi ilaçladıktan sonra zehirlendiklerini duyduk. Sabah saatlerinde yaşanmış. Erkek çocuğu ufaktı, yaşı 11'di. Çocuğu tanıyordum buraya gelip, giderdi" diye konuştu.

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