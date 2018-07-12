Evi düzenli tutmanın yolları nelerdir?

BANYOLAR

Dolaplar, banyoda bulunan deterjan, şampuan, havlu gibi eşyaları organize etmek ve banyonun dağınık görünmesini engellemek için kurtarıcıdır. Tuvalet kağıtları, havlular ve deterjanlar banyo dolapları içine kullanım sıklığına göre yerleştirilmelidir. En sık kullanılan eşyalar dolapların önünde, daha az kullanılanlar ise arka kısımlara yerleştirildiğinde dolapların içinin dağılması engellenmiş olur.

Duşta kullanılan şampuan, duş jeli gibi malzemeler duşakabinin içine, duvar köşesine monte edilen raflarda tutulduğunda gözü rahatsız eden herhangi bir dağınıklık olmayacaktır. Havlu ve bornozlar, banyo kapılarının arkasına asılabilir. Böylece dağınıklık görünmeyen yerlerde saklanabilir. Banyolar sık sık temizlenmelidir. Temizlik esnasında kullanılmayan eşyaları çöpe atmak da banyonun düzenlenmesini sağlayacaktır.

MUTFAKLAR

Mutfak dolapları kategorilere ayrılarak düzenlenir. Örneğin; baharatlar bir dolapta, bardaklar, tabaklar ayrı dolaplarda muhafaza edilmelidir. Baharat, kuru bakliyat gibi malzemeler şeffaf cam kavanozlarda tutulduğunda kullanım kolaylığı sağlar. Mutfak tezgahının üzerine yalnızca her gün kullanılan eşyalar konulmalıdır. Aksi takdirde mutfak ne kadar sık temizlenirse temizlensin bu eşyalar dağınık bir görünüme sebep olur.

ODALAR

Yatak odalarında bulunan kıyafetler ve diğer eşyalar odaların dağınık görünmesine sebep olur. Kıyafetlerin ayrı ve düzenli görünebileceği, çok bölmeli gardırop seçimi oluşabilecek dağınıklığı engeller. Ayrıca evde yaşayan herkesin yatağını her gün toplaması da evin düzenli görünmesini sağlar. Dekoratif sandık ve kutular odalardaki fazla eşyaları toplamak ve düzenli tutmak için iyi bir seçenektir. Örneğin; çocuk odalarındaki oyuncakları ya da salondaki kumanda, şarj aletleri gibi dağınıklık yaratan eşyaları dekoratif kutulara ya da kaselere koymak hem düzeni sağlar hem de şıklık katar.

GENEL DÜZEN

Evin düzenli görünmesi için dağınıklığa sebep olabilecek her türlü eşyanın bir yeri olması ve herkesin bu eşyaları kullandıktan sonra belirlenen yere kaldırması gerekir.

Ayrıca en fazla 1 ay aralıklarla evde yaşayan kişilerin artık kullanmadıkları eşyaları ya da saklamak zorunda olmadıkları belgeleri, eski ve yıpranmış eşyalarını ayırması, iyi durumda olanları bağış yapmak için kullanması, diğerlerini ise çöpe atması iyi olacaktır. Unutulmaması gereken en önemli şey ise bir gün işe yaraması ihtimaliyle evde saklanan her şeyin dağınıklığa sebep olduğudur.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.