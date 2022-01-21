Evet, yanlış okumuyorsunuz! Öcalan’ı Meral ve Kemal tahliye ettirmek istiyor

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü, “Sakın ha Meral sakın ha!” başlıklı yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, terör örgütü PKK’nın tutuklu elebaşısı Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmak istediklerini, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu gibi isimlerin de onlara katıldığını söyledi.

Karahasanoğlu’nun yazısı şu şekilde:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

Sanki PKK ile birlikte yol yürüyen kendi partisi değilmiş gibi.

Sanki İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Adana’da, Antalya’da ve daha birçok ilde büyükşehir belediye başkanlıklarını, HDP ile birlikte aday çıkarmayarak ve aynı adaya oy verdirerek birlikte seçtirmemişler gibi.

Şimdi bu belediyelerde HDP ile birlikte, kadroları birlikte paylaşmıyorlarmış gibi..

Kandil’den İyi Parti aleyhine tek açıklama gelmediği gibi.

Hemen her gün, İyi Parti’nin laf çaktığı AK Parti için, Kandil’deki teröristler de aleyhte açıklama üstüne açıklama yapmıyorlar, tehditler savurmuyorlarmış gibi..

Sanki Selahattin Demirtaş’ın tahliye olmasını Meral Akşener istememiş gibi..

Sanki Türk yargısının tutuklama kararı verdiği Osman Kavala için tahliye edilmesi gerekir, AİHM kararlarının uygulanması gerekir” diyen Meral Akşener değilmiş gibi..

Şimdi çıkmış bu Meral hanım karşımıza, diyor ki:

“Eğer İmralı’dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha… Seçim kazanmak için böyle bir kötülüğü memlekete yapmaya kalkma.”

Kime diyor, bu sözleri?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a..

Cumhurbaşkanı’nın böyle bir planı var mı?

Yooo.

Ne planı var, ne de açıklaması..

Tam aksine, Kandil’i, o teröristlere dar etmek için, geceli gündüzlü çalışılıyor..

Kandil’i teröristlerin tepesine indirmek isteyen Tayyip Erdoğan, baş terörist Abdullah Öcalan’ı, niye tahliye ettirmek istesin ki?

Akla ziyan bir iftira..

Amaaa.

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