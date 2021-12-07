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Spor Everton'dan Arsenal'e karşı muhteşem geri dönüş!
Spor

Everton'dan Arsenal'e karşı muhteşem geri dönüş!

İngiltere Premier Lig'de 15. hafta maçında Everton, sahasında Arsenal ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ev sahibi takım geriden gelerek 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 01:24:00 -
Everton'dan Arsenal'e karşı muhteşem geri dönüş!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Everton, sahasında Arsenal ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ev sahibi takım geriden gelerek kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Everton'un gollerini 79. dakikada Richarlison ve 90+2. dakikada Gray kaydetti. Arsenal'in golünü ise 45+2. dakikada Odegaard attı.

Everton puanını 18 yaparak 12. sıraya yükseldi. Arsenal ise 23 puanda kaldı ve 7. sırada yer alıyor.

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