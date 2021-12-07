Everton'dan Arsenal'e karşı muhteşem geri dönüş!
İngiltere Premier Lig'de 15. hafta maçında Everton, sahasında Arsenal ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ev sahibi takım geriden gelerek 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Everton, sahasında Arsenal ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ev sahibi takım geriden gelerek kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Everton'un gollerini 79. dakikada Richarlison ve 90+2. dakikada Gray kaydetti. Arsenal'in golünü ise 45+2. dakikada Odegaard attı.
Everton puanını 18 yaparak 12. sıraya yükseldi. Arsenal ise 23 puanda kaldı ve 7. sırada yer alıyor.