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Spor Everton-Leicester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Everton-Leicester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig’in 15.haftasında Everton, Leicester’ı konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-11-05 12:06:00 -
Everton-Leicester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig’i yakından takip edenler Everton-Leicester City arasındaki maçın ne zaman oynanacağını hangi kanaldan naklen yayımlanacağını araştırıyor.

Everton-Leicester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Everton ile Leicester City bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak olan maç beIN Sports 3’ten naklen yayımlanacak.

Everton-Leicester City muhtemel 11’ler:

Everton: Pickford; Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Onana; Gordon, Iwobi, Gray; Calvert-Lewin

Leicester City: Ward; Castagne, Amartey, Faes, Justin; Ndidi; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Daka

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