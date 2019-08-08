Everton, Iwobi ile anlaşma sağladı



İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig kulübü Everton, Arsenal'dan Nijeryalı hücum oyuncusu Alex Iwobi'yi kadrosuna dahil etti. Everton Kulübü, transferin son gününde anlaşma sağlanan 23 yaşındaki Iwobi'nin Haziran 2024'e kadar sürecek sözleşmeye imza attığını duyurdu. İngiltere basını, Iwobi transferinin 28 milyon sterline gerçekleştiğini ve bu bedelin bonuslarla 34 milyon sterline çıkabileceğini ileri sürdü. Arsenal altyapısından yetişen Iwobi, geçen sezon takımıyla 51 maça çıktı ve 6 gol buldu.



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